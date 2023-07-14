Господарський суд Хмельницької області зобов’язав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Рішенням від 13.07.2023 Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» до Релігійної організації «Хрестовоздвиженська Українська Православна Церква» про звільнення та передачу об’єкта нерухомого майна, позов задоволено. Заповідник разом із МКІП просив суд зобов’язати УПЦ звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вулиця Карвасари, 24 та повернути її Заповіднику», — йдеться у дописі.

Раніше УПЦ отримала список дій, за яким може остаточно відокремитися від московського патріархату.