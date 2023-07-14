У середу, 12 липня, у Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону відбулося чергове засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради.

Про це повідомив заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

В ньому взяли участь перший заступник голови обл ради Антон Табунщик, депутат облради Ігор Савченко та представники обласного департаменту соцзахисту Миколаївської ОВА.

Одностайно вони погодили одноразові виплати 10 тисяч гривень на оздоровлення ще 10 дітям, чиї батьки були або нині перебувають у ворожому полоні.

Загалом, з початку дії цієї програми, таку допомогу отримали 250 дітей.

— Продовжуємо надавати грошову допомогу родинам військовополонених за програмою соціального захисту «Турбота». Нагадаю, аби оформити допомогу родичі військовополонених мають подати відповідні заяви із пакетом документів до громадської приймальні Координаційного штабу Південного регіону за адресою: вул. Нікольська, 37. Консультації можна отримати за телефоном 0800 200 202, – зазначив Антон Табунщик.

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