Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити дати трьох свят.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як він повідомив, метою законопроєкт є «відмова від російської спадщини».

Відтепер 25 грудня українці будуть святкувати Різдво Христове (замість 7 січня);

15 липня — День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня — День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Зазначається, що цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня.

Нагадаємо, український парламент дозволив жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів.