Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити дати трьох свят.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як він повідомив, метою законопроєкт є «відмова від російської спадщини».
Відтепер 25 грудня українці будуть святкувати Різдво Христове (замість 7 січня);
15 липня — День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
1 жовтня — День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
Зазначається, що цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня.
Нагадаємо, український парламент дозволив жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів.
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Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити дати трьох свят.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як він повідомив, метою законопроєкт є «відмова від російської спадщини».
Відтепер 25 грудня українці будуть святкувати Різдво Христове (замість 7 січня);
15 липня — День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
1 жовтня — День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
Зазначається, що цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня.
Нагадаємо, український парламент дозволив жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів.