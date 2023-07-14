Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій. Так, вдалося повернути тіла ще 62 захисників.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

З-поміж них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання, відзначило міністерство.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами.

Зазначимо, в Уповноваженого зі зниклих безвісти працює гаряча лінія: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Раніше, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесли інформацію про більше ніж 24 тисяч осіб, з них про приблизно 7 тисяч немає жодної інформації.