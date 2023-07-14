На території Баштанського району Миколаївської області почала функціонувати перша діюча поліцейська станція.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Раніше така станція була в Широківській громаді, однак у результаті бойових дій вона була зруйнована окупантами.
— Відтепер почуватимуться у безпеці близько 6 тисяч мешканців 22-х населених пунктів Вільнозапорізької територіальної громади. Нині поліцейський офіцер - Олег Іноземцев є частиною громади 24/7, - написав він.
Адреса поліцейської станції: село Новополтавка, вулиця Мельнична, 105-а.
Нагадаємо, правоохоронці відділення Баштанського райвідділу поліції, які несуть службу на території Снігурівської громади, отримали 8 нових автомобілів.
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На території Баштанського району Миколаївської області почала функціонувати перша діюча поліцейська станція.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Раніше така станція була в Широківській громаді, однак у результаті бойових дій вона була зруйнована окупантами.
— Відтепер почуватимуться у безпеці близько 6 тисяч мешканців 22-х населених пунктів Вільнозапорізької територіальної громади. Нині поліцейський офіцер - Олег Іноземцев є частиною громади 24/7, - написав він.
Адреса поліцейської станції: село Новополтавка, вулиця Мельнична, 105-а.
Нагадаємо, правоохоронці відділення Баштанського райвідділу поліції, які несуть службу на території Снігурівської громади, отримали 8 нових автомобілів.