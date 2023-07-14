Від початку повномасштабного вторгнення РФ близько шести тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

— В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на «зеленій ділянці» кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України, – розповів він

Демченко також повідомив, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на «зеленій ділянці», – на кордоні з Румунією та Молдовою.

За його словами, в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Раніше повідомлялось, 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.