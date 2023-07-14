Сума збитків, завдана Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів, склала 83,9 мільярдів гривень.

Такі дані під час брифінгу 14 липня озвучила перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода, пишуть «НикВести».

За її словами, найбільше постраждали водні ресурси, збитки від забруднення яких склали 39,9 мільрядів гривень.

— Станом на 7 липня нами було проведено 2014 розрахунків, з яких завдано 107 мільярдів гривень збитків. Зокрема, 83,9 мільярдів гривень — по Миколаївській області. Найбільше збитків завдано водним ресурсам — 39,9 мільрядів гривень. Ще 27,8 мільярдів гривень шкоди було завдано атмосфері та 16,2 мільярда гривень — землі та грунтам, - розповіла Яна Майборода.

Також в інспекціїї заявили, що збитки по природно-заповідному фонду через підрив Каховської ГЕС склали більше 400 мільйонів гривень, але розрахунок ще уточнюється.

Як зазначалось раніше, підрив Каховської ГЕС матиме значні втрати лісових масивів Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема дубів-велетнів, хвойних та березових. Очікується суттєве зниження чисельності тварин, які населяли мисливські угіддя.