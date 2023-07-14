Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» повідомила перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода.

— До нас надійшло дуже багато скарг. Лише одна скарга складає 18 сторінок. І це лише одна, а їх дуже багато. Наразі ми направили запит на погодження проведення позапланової перевірки Державною екологічною інспекцією України. Чекаємо відповіді. Якщо буде підтвердження, то ми виїдемо на перевірку і тоді зможемо вже більш детальніше доповісти, — повідомила Яна Майборода.

Нагадаємо, у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Також нагадаємо, що у травні цього року працівники ландшафтного парку помітили у верхів’ях Тилігульського лиману червонокнижного птаха — коровайку.