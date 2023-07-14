Україна намолотила вже два мільйони тон зерна. Аграрії 22 областей збирають ранні зернові та зернобобові культури. Найбільше зібрали та намолотили зерна аграрії Одещини. Там обмолочено 242 тисяч гектарів та намолочено 746 тисяч тонн.

Голова аграрного комітету Олександр Гайду зауважив, що збір зернових вже демонструє гарні показники врожайності, пише пресслужба політика.

— Дефіциту продовольства в Україні не буде. Українські аграрії, за попередніми підрахунками, планують зібрати 46 млн тон зернових. Це менше, ніж торік. Однак навіть цей показник майже в 3 рази перевищує внутрішні потреби населення. Тому ні про яку нестачу продуктів підстав говорити немає, - зауважив Олександр Гайду.

Крім того, в Україні збільшилися обсяги виробництва олійних культур. Дефіциту можна було очівати хіба що баштанних, баклажанів, перцю. Цю продукцію не можна вирощувати по всій території України через природньо-кліматичні умови. Однак аграрії знайшли вихід, як можна уникнути і цього дефіциту.

— Українські аграрії максимально сконцентровані на продукції, яку потребує український ринок. Зокрема, через те, що деяка частина південної території все ще знаходиться під окупацією, Миколаївщина та Одещина почали поступово нарощувати обсяги виробництва баштанних, перцю, баклажанів тощо. Ми бачимо, як аграрії роблять все можливе для того, аби уникнути дефіциту окремої продукції. Пишаємося нашим агросектором, - підсумував Олександр Гайду.

Нагадаємо, голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що деякі позиції товарів подешевшали через сезонний чинник.