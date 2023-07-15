На Миколаївщині станом на 14 липня піротехніки вилучили та знищили 17 тисяч 899 боєприпасів. На деокупованій території області піротехніки виявляють мінні поля.

Про це повідомили в ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що протитанкові та протипіхотні міни виявили на сільгоспугідді в Шевченківській територіальній громаді. Фермери, натрапивши на боєприпаси, одразу звернулися до ДСНС.

— На місце виїхав піротехнічний розрахунок. Оглянувши знахідки, піротехніки класифікували їх як протитанкові та протипіхотні міни. Піротехніки знищили боєприпаси на місці шляхом контрольованого підриву. Це лише один з епізодів, який ми вам розповіли, а таких щодня безліч, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області оголосили тендер на закупівлю трьох піротехнічних машин на загальну суму у 52,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що в деокупованих частинах Миколаївської області уповільнився темп розмінування через часті підриви місцевих та піротехніків. Нещасні випадки трапляються через дуже високу щільність мінування.