В рамках програми «Фронт питної води» та Міжнародній спільноті «Ротарі клуб Миколаїв» спільно з гуманітарним штабом представили у Корабельному районі Миколаєва станцію очищення питної води.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Як зазначається, ця установка дає можливість обслуговувати велику кількість населення Корабельного району.

Голова виконкому Миколаївської міської ради Артем Ващиленко розповів, що система повністю автоматизована та на сьогодні є найсучаснішим обладнанням в Україні з водопідготовки.

— Загальна потужність від 30 до 60 тонн на добу. Фактично це система фільтрації обратним осмосом, після чого вода додатково мінералізується і доводиться до якості питної. Вона працюватиме в Миколаєві допоки є потреби в питній воді, — сказав Артем Ващиленко.

Також він додав, що воду бажано кипʼятити, через те що невідомо в яку тару люди її набирають, тому краще перестрахуватися ніж отримати ризики, хоч і вторинні.

Мешканець Володимир, який прийшов набирати воду розказав, що на смак вода йому подобається та додав, що зараз йде консервація, тому потрібно багато води.

Генеральний директор «Металург Півдня» Володимир Самойленко сказав, що для таких установок вони беруть воду з мережі водоканалу та платять за неї.

— Зараз це устаткування передано нашому приватному підприємству та встановлено у нас. Воно працює цілодобово, а оскільки ми завжди займалися водою, у нас є оператори й головний інженер, який розуміє, як це обладнання працює, тому ми його будемо обслуговувати, — прокоментував Володимир Самойленко.

Як повідомили представники, з Корабельного району було багато запитів на потреби по питній воді, але це тривалий процес, тому не могли швидко реалізувати.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков прокоментував, що вода в місті умовно технічна і якість її поступово покращується. Наразі місто і держава працює над тим, щоб мати ще один так званий «канал» для подачі води

— Нібито точок достатньо на ту кількість мешканців, які зараз знаходяться в місті, але є динаміка і ми намагаємось все ж таки повернути миколаївців до міста. Повернути ми можемо створенням певних умов, а як раз відсутність води, це одна з основних причин, чому ті хто ще не повернувся не повертається, — зазначив Віталій Луков.

Він додав, що миколаївці повинні бути готовими до того, що повернути весь водогін до певних стандартів — тривалий процес.

— Водогін за рік досить в складному забрудненому та бактеріальному стані, тому ще не один місяць ми будемо розраховувати на такі пункти видачі, — сказав Віталій Луков.

Як раніше повідомлялось, на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.