У районі селища Шестовиця Чернігівської області водолази-сапери дістали із річки Десна російський танк, затоплений під час невдалої спроби переправитися.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Як ідеться в повідомленні, за зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій Збройних сил України.

У Держспецтрансслужбі зазначили, що у ході боїв під Черніговом російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі селища Шестовиця, але зазнавали поразки. Тож місцеві жителі прозвали своє селище «Другою Чорнобаївкою».

Нагадаємо, що у Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі «Братське кладовище». Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.

Також повідомлялося, що у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України перед посольством країни-агресора в Німеччині з’явився підбитий російський танк Т-72.