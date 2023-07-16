Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив інформацію про свої плани піти з посади та заявив, що не братиме участі в наступних виборах.

Про це повідомив Воллес в інтерв’ю The Times.

Бен Воллес, який найдовше серед консерваторів обіймає посаду міністра оборони, підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах.

Водночас, він додав, що не збирається достроково складати мандат і створювати потребу додаткових виборів.

Міністр нагадав, що його шлях у політику починався з парламенту Шотландії у 1999 році, та десь сім років він «провів з трьома телефонами біля ліжка».

Воллес повідомив прем’єру Ріші Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.

Інформація про наміри Воллеса йти з посади спершу з’явилася у ЗМІ неофіційно. Однією з причин його рішення називають те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Нагадаємо, що у червні Великобританія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи 3 мільярди доларів кредитних гарантій Світового банку для зміцнення економічної стабільності України.