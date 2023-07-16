Уряд Південної Кореї у рамках нового пакету допомоги передасть Україні техніку для розмінування території.

Про це заявив заступник радника президента з національної безпеки Кім Те Хе, пише інформаційне агентство Reuters.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене після візиту південнокорейського лідера Юн Сок Йоля до Києва.

— Ми хочемо передати міношукачі та обладнання для розмінування, оскільки попит на них з боку України оцінюється як відчайдушно величезний, – заявив Кім Те Хе.

Нагадаємо, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.

Раніше повідомлялося, що після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.