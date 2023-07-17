З 16 по 17 липня російські окупанти завдали ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Вчора о 09:33 та 10:33 ворожі артилерійські удари нанесли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 15:00 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Крім того і цієї ночі 17 липня о 01:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.