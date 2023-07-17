Російські окупанти, що беруть участь у війні проти України, страждають від дефіциту контрбатарейних радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Росії на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов стверджував, що однією з головних його скарг була відсутність контрбатарейної боротьби.

«Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії і нанесення по ній ударів, часто власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місцезнаходження ворожих гарматних ліній», — зазначають у британській розвідці.

У Міноборони додають, що Росія страждає від зростаючого дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних «Зоопарк-1М». Лише невелика частина розгорнутого парку «Зоопарків», ймовірно, залишиться в Україні в робочому стані.

Згідно з відео з відкритих джерел, на початку липня 2023 року в районі 58-ої армії РФ було знищено ще один «Зоопарк».

«Пріоритет, який Попов, очевидно, надавав цій проблемі, підкреслює, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у війні», — додають у Британії.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що влада Москви погрожує розірвати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не досягнуть оголошених квот щодо виділення «добровольців» для служби на війні в Україні.