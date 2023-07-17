Українські військові за минулий тиждень звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні.

Про це повідомляється в Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

— За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км, - написала вона.

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове. При цьому наші бійці мали успіх.

За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони. Так, звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.

Загалом від початку наступу на півдні наші захисники просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.

Нагадаємо, на Бердянському напрямку протитанкісти миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського збили ворожий гелікоптер Ка-52.