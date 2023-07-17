Перша група українських пілотів готова виїхати на навчання на багатофункціональних винищувачах F-16.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що перша група пілотів поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які надали майданчики. Йдеться про десятки.

— Україна не може скерувати на навчання одразу всіх, бо й отримувати, мабуть, будемо теж не одразу трьома ескадрильями. Подивимося, як прийматимуться рішення в межах авіаційної коаліції, — сказав Юрій Ігнат.

Також він додав, що навчання льотчиків — це довгострокова програма.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив, що українські пілоти вже почали навчання на американських винищувачах F-16.