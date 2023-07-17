Управлінню забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області за перше півріччя 2023 року, через приватизаційні аукціони було залучено до бюджету 4,445 мільйона гривень.

Про це повідомив Фонд державного майна України у Миколаївській області.

Як зазначається, попри війну, яка спричинила складну економічну ситуацію, конкуренція на приватизаційних аукціонах зросла.

Найуспішнішим аукціоном став продаж окремого майна — Комплексу будівель та споруд: адмінбудівля літ.А-2 загальною площею 654,6 квадратних метрів; вбиральня літ.Б-1, споруда І, огорожа 2-4, за адресою: Миколаївська область Миколаївський район Нової Одеси, вулиця Кухарєва, 42. Стартова ціна 835,74 тисячі гривень. Переможна ціна 1550,001 тисяч гривень.

Як повідомлялось раніше, Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.