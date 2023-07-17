Щоб забезпечити доступ кожній людині до психосоціальної підтримки в Україні створили онлайн-мапу медзакладів, де можна безкоштовно отримати допомогу.

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Як зазначається, на мапу нанесено усі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.

За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги.

Зокрема:

первинну, якщо потрібний сімейний лікар, терапевт або педіатр, який надає психологічну допомогу;

амбулаторну, якщо потрібна поліклініка, де є психолог, психіатр, психотерапевт;

стаціонарну, якщо потрібний спеціалізований медзаклад, який надає стаціонарну психіатричну допомогу;

мобільну, якщо потрібна психіатрична допомога дорослим і дітям за місцем проживання.

Після застосування фільтрів, на мапі з’являться медичні заклади, а також їхні адреси й телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.

Як повідомлялось раніше, для підсилення кадрової спроможності лікарень на Херсонщині та Миколаївщині, території яких постраждали від підтоплення, залучаються команди медиків-добровольців з усієї України.