Щоб забезпечити доступ кожній людині до психосоціальної підтримки в Україні створили онлайн-мапу медзакладів, де можна безкоштовно отримати допомогу.
Про це повідомив Кабінет міністрів України.
Як зазначається, на мапу нанесено усі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.
За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги.
Зокрема:
Після застосування фільтрів, на мапі з’являться медичні заклади, а також їхні адреси й телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.
Як повідомлялось раніше, для підсилення кадрової спроможності лікарень на Херсонщині та Миколаївщині, території яких постраждали від підтоплення, залучаються команди медиків-добровольців з усієї України.
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Щоб забезпечити доступ кожній людині до психосоціальної підтримки в Україні створили онлайн-мапу медзакладів, де можна безкоштовно отримати допомогу.
Про це повідомив Кабінет міністрів України.
Як зазначається, на мапу нанесено усі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.
За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги.
Зокрема:
Після застосування фільтрів, на мапі з’являться медичні заклади, а також їхні адреси й телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.
Як повідомлялось раніше, для підсилення кадрової спроможності лікарень на Херсонщині та Миколаївщині, території яких постраждали від підтоплення, залучаються команди медиків-добровольців з усієї України.