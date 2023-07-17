В старій частині міста Снігурівка в зв’язку з проведенням аварійного ремонту на магістральному водогоні 18 та 19 липня тимчасово буде відсутнє водопостачання.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Жителів просять поставитись до відключення з розумінням та зробити запас водм на певний час.

— Просимо з розумінням поставитись до даної ситуації. Комунальники працюють над вирішенням проблеми. Рекомендуємо мешканцям заздалегідь зробити необхідні запаси води на декілька днів, - написав Іван Кухта.

Нагадаємо, з 2 липня в Снігурівці відновили подачу води по всьому місту.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.