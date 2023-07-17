У понеділок, 17 липня в місті Городок, що на Львівщині рятували коня, який знесиленим впав на дорозі.

Про це написали у «Lviv Media» з посиланням на спільноту «Підслухано Городок».

Як повідомляється, кінь тягнув цілий віз будівельного бою, від спеки та ваги, яку йому довелось тягнути він знепритомнів.

Тварина впала на вулиці позаду відділку поліції та йому надали допомогу. Зазначається, що кінь живий.

Як написали у спільноті, від аномальної спеки тварини страждають та потребують особливого догляду та піклування.

Нагадаємо, на дорогах Миколаєва через спеку в денний час заборонили рух вантажівок.