Тбілісі викликало виконувача обов’язків посла Польщі у зв’язку з тим, що польський лікар намагався незаконно винести зразки аналізів Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомили Interpressnews.

В МЗС Грузії прибув виконувач обовʼязків посла Польщі Маріуш Петр Жак. Сам посол Маріуш Машкевич не прибув, тому що перебуває у Польщі.

Як повідомляється, польський лікар, якого допустили до обстеження Міхеіла Саакашвілі, намагався пронести зразок аналізів у взутті.

— Ця дія з боку лікаря додає ще більше двозначності поведінці, несумісній з медичними, етичними та правовими нормами. Це не можна пояснити логічно. Пенітенціарна служба вже і так надала їм право взяти зразок за офіційним порядком, — прокоментував інцидент міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Також зазначається, що тепер другий візит польських лікарів до Михеіла Саакашвілі — під питанням.

Голова грузинського Мінʼюсту запропонував МЗС вимагати пояснень від посольства Польщі у зв'язку з діями польського лікаря.

Нагадаємо, пʼять лікарів з Польщі допустили до обстеження стану здоровʼя Михеіла Саакашвілі. Допуск лікарів став результатом дуже напружених переговорів між Брюсселем і урядом Грузії