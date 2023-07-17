Прямий діалог віч-на-віч з профільним керівництвом. Таку зустріч миколаївським медикам влаштував народний депутат Олександр Гайду. Лікарі з Миколаївщини приїхали до Києва, щоби обговорити нагальні та гострі проблеми з головою комітету ВР з питань здоров'я нації Михайлом Радуцьким, заступницею міністра охорони здоров'я Марією Каркевич та головою НСЗУ Наталією Гусак.

— Проблеми миколаївських медиків особливі, тому потребують пильної уваги. Ця зустріч має допомогти нашим лікарям порушити низку турбуючих питань. Сподіваюся, що прямий діалог стане в пригоді нашим медикам, адже так ваші теми будуть не тільки почуті, а й вирішені, — зауважив народний депутат Олександр Гайду.

Лікарі порушували з десяток питань, одне з яких — брак коштів на закупівлю розхідних матеріалів для хірургії. Представники профільних служб зауважили, що є можливість забезпечити заклади через гуманітарну допомогу чи ініціативу Президента United-24. Також розглянули питання й оптимізації пологових будинків. Взагалі деякі питання вдалося вирішити прямо у залі, а інші взяли під особистий контроль представники державних органів.

— Ця зустріч нам дуже допомогла. Одна зустріч віч-на-віч дозволила нам вирішити та розглянути низку турбуючих проблем. Ми вдячні Олександру Гайду за те, що він не залишається осторонь від гострих питань у сфері охорони здоровʼя Миколаївщини, — зауважив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Максим Безносенко.

Після обговорення, напередодні дня медика лікарів з Миколаєва ще й нагородили почесними відзнаками.

— Під час повномасштабного вторгення наші миколаївські медики зіткнулися з надскладними випробуваннями. Їхні заклади стали мішенню для ворога, по лікарням завдавали ударів, місто потерпало від щоденного терору. Однак миколаївські медики ні на секунду не залишали рідне місто. Деякі з миколаївських медиків, попри обстріли власних закладів, навіть жили на роботі. Це ви робили з єдиною метою - надати своєчасну допомогу не тільки військовим та миколаївцям, а й переселенцям з Херсонщини. Лікарі з Миколаївщини гідно зайняли свій медичний фронт та тримають його до нині. Ми пам'ятаємо та пам’ятатимемо ваш внесок у боротьбу в цій війні, — підсумував Олександр Гайду.

Примітка. Грамоти Верховної Ради отримали директор Миколаївської лікарні №1 Марія Грачова та заступник головного лікаря Миколаївської дитячої клінічної лікарні Ірина Ткаченко. Подяки комітету ВР з питань здоров'я населення вручили директору Міської лікарні швидкої меддопомоги Миколаєва Олександру Дем‘янову, головному лікарю Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександру Пліткіну, медичному директору з хірургічної роботи Миколаївського обласного центру онкології Дмитру Пішаку, завідувачу хірургічного центру Миколаївського обласного центра онкології Олександру Меду та лікарю-онкодерматологу Миколаївського обласного центру онкології Леоніду Ярошевському.

Слід зазначити, що гуманітарний штаб Олександра Гайду забезпечував лікарні продуктами, медичними препаратами та ліжками. Окрім цього передали апарати ШВЛ, цифрову радіографічну систему, інфузомати.

Нагадаємо, Голова аграрного комітету Олександр Гайду розповів, що деякі продукти почали дешевшати, на ціну вплинув сезонний чинник.