У США закінчуються арсенали власних запасів боєприпасів на тлі надання військової допомоги Україні.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

Він повідомив, що прийшовши до влади адміністрація президента Джо Байдена виявила, що загальні запаси 155 боєприпасів, які є стандартними боєприпасами НАТО для артилерійських снарядів, були відносно низькими.

Зазначається, що знадобляться роки, а не місяці, щоб поповнити запаси до прийнятного рівня — складне завдання для країни, яка допомагає озброєнням Україні.

— Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь знадобляться для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів, — каже Джейк Салліван.

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.