У Львові 17 липня, на 11 день після влучання російської у будинок, серед завалів комунальники знайшли живого кота. У Львові 17 липня, на 11 день після влучання російської у будинок, серед завалів комунальники знайшли живого кота.

Про це розповіла голова організації «Світова асоціація з питань тварин України» Оксана Кошак.

Вона зазначила, що врятований кіт належить власниці, яка загинула внаслідок атаки росіян. Раніше рятувальники знайшли її собаку. Пса забрала донька, яка вижила.

— Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчиля (кота — прим.). Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоджений, втомлений, але має апетит», — розповіла Оксана Кошак.

У коментарі «Суспільному» Оксана Кошак розповіла, що у квартирі Ольга жила з матір’ю, двома котами та собакою. Першого кота знайшли швидше, про другого до сьогодні не було інформації.