Про це розповіла голова організації «Світова асоціація з питань тварин України» Оксана Кошак.
Вона зазначила, що врятований кіт належить власниці, яка загинула внаслідок атаки росіян. Раніше рятувальники знайшли її собаку. Пса забрала донька, яка вижила.
— Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчиля (кота — прим.). Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоджений, втомлений, але має апетит», — розповіла Оксана Кошак.
У коментарі «Суспільному» Оксана Кошак розповіла, що у квартирі Ольга жила з матір’ю, двома котами та собакою. Першого кота знайшли швидше, про другого до сьогодні не було інформації.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок. В МВС повідомили, що під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів.
Станом на 7 липня стало відомо про 10 загиблих.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Про це розповіла голова організації «Світова асоціація з питань тварин України» Оксана Кошак.
Вона зазначила, що врятований кіт належить власниці, яка загинула внаслідок атаки росіян. Раніше рятувальники знайшли її собаку. Пса забрала донька, яка вижила.
— Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчиля (кота — прим.). Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоджений, втомлений, але має апетит», — розповіла Оксана Кошак.
У коментарі «Суспільному» Оксана Кошак розповіла, що у квартирі Ольга жила з матір’ю, двома котами та собакою. Першого кота знайшли швидше, про другого до сьогодні не було інформації.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок. В МВС повідомили, що під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів.
Станом на 7 липня стало відомо про 10 загиблих.