Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби, 17 липня, уразили дві російські важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок». Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби, 17 липня, уразили дві російські важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 18 липня.

«Сонцепьок» — це важка вогнеметна система, що знищує цілі з допомогою високої температури. Система призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Окрім того, українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

А авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також військові знищили 3 ударні безпілотники росіян типу Shahed-136 та 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Тим часом окупанти протягом минулої доби завдали 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільних, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.