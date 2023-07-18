Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 18 липня.
«Сонцепьок» — це важка вогнеметна система, що знищує цілі з допомогою високої температури. Система призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
Окрім того, українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.
А авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також військові знищили 3 ударні безпілотники росіян типу Shahed-136 та 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Тим часом окупанти протягом минулої доби завдали 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільних, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 18 липня.
«Сонцепьок» — це важка вогнеметна система, що знищує цілі з допомогою високої температури. Система призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
Окрім того, українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.
А авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також військові знищили 3 ударні безпілотники росіян типу Shahed-136 та 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Тим часом окупанти протягом минулої доби завдали 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільних, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.