У вівторок, 18 липня, на маршрут вийшов ще один тролейбус, закуплений в рамках проекту з з Європейським банком реконструкції та розвитку. На лінію випустили тролейбус з бортовим номером №0032.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що це другий із трьох нових тролейбусів «Дніпро», які Миколаїв отримав минулого місяця.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що в перший день роботи новенький тролейбус працюватиме за маршрутом №6 (мікрорайон Північний - вулиця 3-я Воєнна).

Випуск наступного тролейбуса №0033 заплановано на 20 липня.

Нагадаємо, нещодавно Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували. Перший вийшов на маршрут 13 липня.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.