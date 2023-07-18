Через системні обстріли портових міст Миколаєва та Одеси Росія ставить під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту в рамках «зернової угоди».

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав в своєму телеграм-каналі, коментуючи нічну дронову атаку по півдню.

— Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та шахідів - це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Світ має розуміти, що мета рф - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід, - написав Андрій Єрмак.

Як відомо, Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Пізніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду про безпечний експорт зерна з України в обмін на підключення російського державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT.

В понеділок, 17 липня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про припинення дії «зернової угоди».

У ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» по півдню України. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА над Миколаївською областю. Ще 21 дрон збили над Одещиною.