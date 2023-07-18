У вівторок, 18 липня, росіяни завдали ворожого удару по Оріхову, Запорізької області. Загинула одна людина, ще п'ятеро — отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, п'ятеро запоріжців стали жертвами збройного терору в Оріхові.

— Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще 5 жителів отримали травми — 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу, — йдеться в повідомленні.

За минулу добу 24 прифронтові населені пункти були під ворожим вогнем.

Зазначається, що російські військові здійснили 104 обстріли: з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському.

А також здійснили 95 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

В результаті додалося 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.