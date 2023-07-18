Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У Агентстві пояснили, що причиною такого рішення є те, що компанія з ОАЕ не лише не припиняє вести бізнес з Росією, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху.

Саме «Росатом» контролює тимчасово окуповану ЗАЕС.

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 мільйонів контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тисяч суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Після підписання угоди з Росатомом голова уряду рф Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху — це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет росії близько 20 трильйонів рублів (224 мільярди доларів США). Таким чином прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World.

«Ці додаткові кошти будуть використані росією, у тому числі, для фінансування війни проти України», — наголошує НАЗК.

Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тисячі кілометрів, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій, враховуючи те, що «Росатом» на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Також Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

Крім цього, DP World активна і в Україні: в 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи «зернового коридору».

Раніше італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни через ведення бізнесу в РФ. Саме ця компанія є власником зводу Dyckerhoff, що розташований та працює на території Миколаївської області.