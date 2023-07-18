За рахунок коштів, які надійшли від реалізації проєкту щодо платної камери для осіб взятих під варту, в Миколаївському слідчому ізоляторі проведені ремонтні роботи звичайного камерного приміщення.

Про це на фейсбук-сторінці повідомив Миколаївський слідчий ізолятор.

Як зазначається, за період дії проєкту щодо платної камери, тобто послуги з надання поліпшених умов та харчування в місцях позбавлення, вже відремонтовано 17 камерних приміщень режимних корпусів.

Повідомляється, що проведено ряд ремонтних робіт в приміщеннях сектору максимального рівня безпеки та відділенні господарчого обслуговування.

Нагадаємо, що 1 серпня 2020 року у СІЗО Миколаєва відкрили одну платну камеру на двох.

Вартість послуги в такій камері на одну особу на той момент становила: за 1 добу — 452 гривень, за тиждень — 1540 гривень, за місяць — 3666 гривень.