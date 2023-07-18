В центрі Миколаєва руйнується старовинний житловий будинок, який є пам’яткою архітектури. Жителі будинку впевнені, що проблеми почалися після початку будівництва комплексу по сусідству.

Як повідомляє «Nikcenter», будинок ІІ половини ХІХ століття знаходиться по вулиці Потьомкінській, 59.

Власники однієї з квартир, подружжя Лариса та Євген Мазур розповідають, що перші ознаки руйнування будівлі з’явились із початком будівництва ще у 2020 році, коли була знесена зовнішня опорна стіна будівництва.

— Для того, щоб вирити котлован, вони знесли опорну стіну, знесли опори кам’яні, які тримали ці дві стіни. Там велика арка на весь коридор. Вони заклали це. Це був кінець 2020 року. З січня 2023 року почало все валитися. Маленька тріщинка, приходимо через два тижні вже велика тріщина, ще через тиждень прийшли — вже перший камінь впав. На другому поверсі валиться кухня: повело вікно, гранітне підвіконня луснуло навпіл, починає провалюватись підлога, відпадає плитка, і вже немає світла, — бідкаються люди.

За словами місцевих жителів, після знесення опорної стіни та конструкцій, які її тримали, утворилася діра, яку закрили будівельники. Проте була зменшена товщина стіни і розміри коридору квартири. Ще одна частина цієї стіни була зруйнована будівельниками біля даху, які вони також «відремонтували» і зробили їх примикання до новобудови.

Власники квартир також скаржаться на те, що руйнування будинку пошкодили мережу електропостачання та залишили їх без світла, під загрозою – і газові труби.

Ділянка, на якій відбуваються будівельні роботи, знаходиться за адресою Потьомкінська, 61. Там з 2016 року зареєстрований Житлово-будівельний кооператив «Потьомкінська, 61», керівником якого є Петро Орліогло. ЖБК є забудовником майбутнього Житлового комплексу «Княжий».

Підрядником будівництва виступило ТОВ «АО Будівельник», що належить Анжелі та Олексієві Никодимовичу Орліоглу, а розробником проекту новобудови є ТОВ «Архіленд», серед засновників якого Анастасія та Олексій Олексійович Орліогло.

Зазначається, що згідно з дозволом на будівництво, виданим управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради, умовою здійснення будівництва було невтручання в будівлі об’єктів культурної спадщини, які розташовані поряд, та їх архітектурні елементи фасадних частин.

Жителі будинку неодноразово звертались до органів державної та місцевої влади для оцінки пошкоджень будинку та перевірки законності будівництва. У 2021 році управлінням культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради було проведено два огляди будинку-памʼятки архітектури. Тоді були прийняті рішення щодо перевірки законності будівництва нового будинку поруч з пам’яткою. А вже у листопаді 2021 року були виявлені втручання в кладку з боку будівництва, які є ознакою порушення умов дозволу.

7 липня 2023 року на звернення власника одної з квартир Євгена Мазура управління культури Миколаївської ОДА відповіло, що до них не надходили повідомлення про пошкодження об’єктів культурної спадщини внаслідок будівництва. Також управлінням ДАБК Миколаївської міської ради було відмовлено у позапланових перевірках стану будівлі, оскільки їм не надходило звернення про порушення забудовником законодавства у сфері містобудівної діяльності.

14 липня комісією управлінням культури міськради було проведено ще один огляд памʼятки, на якому були присутні журналісти. Під час інспекції було зафіксовано пошкодження будинку та виявлено витік води у підвал.

— Є дві проблеми — затікання в підвальних приміщеннях і будівництво поруч з пам’яткою. Зараз будуть проводитись обстеження для розуміння, як ці проблеми вирішувати, — прокоментувала головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини Катерина Черниш.

За її словами, руйнація будівлі почалась ще до початку будівництва внаслідок затоплення підвалу. Спеціаліст управління ДАБК теж оцінив замокання будинку як одну з ймовірних причин пошкоджень та зазначив, що перевірка дотримання норм законодавства на сусідньому будівництві не розглядається комісією з охорони культурної спадщини.

Раніше повідомлялося, що департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 (колишня гімназія).