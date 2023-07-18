Українська армія просувається на двох напрямках на двох напрямках на півдні.

Про це заявив речник Генерального штабу Анрій Ковальов, передає медіа-центр Сил оборони.

— На напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Ковальова, українські військові продовжують наступати північніше та південніше від Бахмута — російська армія «чинить потужний опір, тривають важкі бої».

Нагадаємо, станом на 18 липня ЗСУ знищили понад 239 тисяч російський віськових. Зокрема, 710 окупантів — за минулу добу.