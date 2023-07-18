Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня.

Про це повідомило російське відомство у своєму Telegram-каналі.

— Рух автотранспорту Кримським мостом відкрито в реверсному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань — Керч, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером володимиром путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і не підлягає відновленню.