У Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.
Як повідомили у Миколаївській ДСНС, про пожежу стало відомо ввечері 17 липня.
Спільними зусиллями вогнеборців, працівників «Миколаївського лісового господарства» ДП «Ліси України» та місцевого населення загасили пожежу сухої трави й очерету в межах мікрорайону Матвіївка та хвойного настилу на території Баловно-Матвіївського лісового урочища.
Як повідомляється в сюжеті «Подробиць», згоріло 0,45 гектарів хвойної підстилки та 2,5 гектара сухої трави.Також рятувальники квадрокоптером промоніторили ситуацію по периметру пожежі, щоб запобігти розповсюдженню вогню.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, що вранці, 4 червня, невідомі підпалили Матвіївський ліс.
Також нагадаємо, що в серпні минулого року росіяни обстріляли Балабанівський ліс, було знищено 14,5 гектарів території.
Повідомлялося, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.
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У Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.
Як повідомили у Миколаївській ДСНС, про пожежу стало відомо ввечері 17 липня.
Спільними зусиллями вогнеборців, працівників «Миколаївського лісового господарства» ДП «Ліси України» та місцевого населення загасили пожежу сухої трави й очерету в межах мікрорайону Матвіївка та хвойного настилу на території Баловно-Матвіївського лісового урочища.
Як повідомляється в сюжеті «Подробиць», згоріло 0,45 гектарів хвойної підстилки та 2,5 гектара сухої трави.Також рятувальники квадрокоптером промоніторили ситуацію по периметру пожежі, щоб запобігти розповсюдженню вогню.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, що вранці, 4 червня, невідомі підпалили Матвіївський ліс.
Також нагадаємо, що в серпні минулого року росіяни обстріляли Балабанівський ліс, було знищено 14,5 гектарів території.
Повідомлялося, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.