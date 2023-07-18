У Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.

Як повідомили у Миколаївській ДСНС, про пожежу стало відомо ввечері 17 липня.

Спільними зусиллями вогнеборців, працівників «Миколаївського лісового господарства» ДП «Ліси України» та місцевого населення загасили пожежу сухої трави й очерету в межах мікрорайону Матвіївка та хвойного настилу на території Баловно-Матвіївського лісового урочища.

Як повідомляється в сюжеті «Подробиць», згоріло 0,45 гектарів хвойної підстилки та 2,5 гектара сухої трави.Також рятувальники квадрокоптером промоніторили ситуацію по периметру пожежі, щоб запобігти розповсюдженню вогню.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці, 4 червня, невідомі підпалили Матвіївський ліс.

Також нагадаємо, що в серпні минулого року росіяни обстріляли Балабанівський ліс, було знищено 14,5 гектарів території.

Повідомлялося, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.