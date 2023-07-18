У Міністерстві закордонних справ Китаю утримались від засудження удару по Кримському мосту, натомість закликали сторони «конфлікту в Україні» утримуватися від нападів на цивільні об’єкти та дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчить відповідь під час брифінгу речниці МЗС КНР Мао Нін на прохання одного з російських пропагандистських медіа прокоментувати «терористичну атаку» на Кримський міст.

— Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватись від нападу на цивільні об’єкти та інфраструктуру, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, — сказала Мао Нін.

Вона додала, що позиція Китаю стосовно «української кризи» відома і полягає в тому, що всі сторони конфлікту повинні «докласти зусиль для політичного врегулювання кризи та спільними зусиллями сприяти пом’якшенню ситуації».

Дипломатка відповіла максимально нейтрально і не висловила жодної критики самого удару по незаконній споруді росіян у Керченській протоці, засвідчивши тим самим, що китайська сторона не бачить у цій події підстав для засудження дій українських захисників.

Заклик китайської сторони адресований і Росії, яка від початку вторгнення в Україну 24 лютого минулого року щодня завдає ракетних, артилерійських та бомбових ударів по цивільних об’єктах і житлових будинках в Україні, нехтуючи не лише міжнародним гуманітарним правом, а й елементарними почуттями людяності та співчуття.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.