З 17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія, з вакцинації дітей проти кору, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію.

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Як зазначається, напередодні нового навчального року заклади охорони здоровʼя, пункти щеплень та мобільні вакцинальні бригади, проводитимуть виїзні сесії у таборах та у віддалених населених пунктах областей.

— Щоб не допустити спалах кору зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти довакциновані. Загалом у рамках кампанії заплановано провести понад 260 тисяч щеплень, не враховуючи рутинну вакцинацію, — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він додав, що головна причина спалахів кору — низьке охоплення профілактичними щепленнями у попередні роки.

— Для колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет до цієї хвороби. І цього краще досягти через вакцинацію. Адже хвороба часто має тяжкий перебіг, з розвитком ускладнень. Високого рівня охоплення вакцинацією першочергово необхідно досягти серед дітей, — сказав Ігор Кузін.

У 2022 році обовʼязкове щеплення проти кору, згідно з національним календарем щеплень, отримали лише 69% у віці 6 років.

Як повідомляється, вакцина проти кору, паротиту та краснухи (КПК) доставлена до кожного регіону. 657 тисяч доз комбінованої вакцини КПК на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, що заступник генерального директора «Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Михайло Микитенко розповів, що деокуповані території Миколаївської області сьогодні повністю забезпечені необхідними вакцинами та не відстають від загального календаря щеплень.