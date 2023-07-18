Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка виконувала бойові завдання на передовій у складі ЗСУ.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, основним завданням жінки був збір розвідданих про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони в Херсонській області.

За даними силовиків, жінка виявилась контрактницею однієї з військових частин, яка дислокується в регіоні.

— Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області, — йдеться в повідомленні.

Крім дронів агентка намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ та відстежувати вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

— У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати російський паспорт, — повідомили в СБУ.

Силовики розповіли, що контрактницю дистанційно завербували на початку 2023 року кадровим співробітником ГРУ з позивним «Дімка». Відомо, що у поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі «Вконтакте».

— У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів. Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ, — зазначили співробітники Служби безпеки.

За даними силовиків, за скоєне жінці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд продовжив арешт військовому-зраднику, який інформував військових РФ на Кінбурнській косі про дії та місцезнаходження українських підрозділів.

Також колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді. Він визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.