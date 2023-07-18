Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію з заміною люків вздовж проспекту Центрального.

Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі.

Як відомо, Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на заміну 196 каналізаційних люків по проспекту Центральному. Вартість закупівлі складає 5 мільйонів 550 тисяч 426 гривень.

Своє відеозвернення мер розпочав з іронічного висловлювання формату новинного заголовка: «Черговий скандал у Миколаєві: міська влада вирішила замінити люки по проспекту Центральному».

— Зараз дуже часто читають заголовок тендеру, але не читають зміст робіт. Тож будьте уважними, нічого надзвичайного в цьому немає. Вирішили прибрати аварійність з доріг, коли водії обʼїжджають їх та створюють аварійні ситуації на дорозі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також пояснив, про які саме роботи йдеться у тендері: «Насправді замінюються не кришки люків, а висвердлюється сама основа, асфальт, бетон. Після цього встановлюється нова основа та нові обичайки, до яких приєднані люки з емблемою Миколаєва».

Міський голова також запросив до участі у тендері українські компанії, які мають досвід у цій справі.

— Насправді ця робота робиться в інших містах вже давно. Ми тільки почали це робити і вирішили зробити це робити на головній магістральній вулиці міста. До участі запрошуються будь-які компанії України, які мають у цьому досвід. Не шукайте зраду там, де її немає, — сказав міський голова.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.