У Тернополі поліція викрила розважальний заклад, який працював під час комендантської години під прикриттям «Пункту Незламності».

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Слідчі зазначають, що під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.

— Заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували цілодобово працювати, а власник позиціонував свій заклад з «Пункту Незламності», — заявили в поліції Тернопільщини.

Під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.

Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила про підозру жителю Миколаєва Данилові Санітару, який під час окупації Херсона співпрацював з окупантами та висвітлював неправдиву інформацію на пропагандистському телеканалі «Таврія».