У Тернополі поліція викрила розважальний заклад, який працював під час комендантської години під прикриттям «Пункту Незламності».
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Слідчі зазначають, що під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.
— Заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували цілодобово працювати, а власник позиціонував свій заклад з «Пункту Незламності», — заявили в поліції Тернопільщини.
Під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.
Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила про підозру жителю Миколаєва Данилові Санітару, який під час окупації Херсона співпрацював з окупантами та висвітлював неправдиву інформацію на пропагандистському телеканалі «Таврія».
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У Тернополі поліція викрила розважальний заклад, який працював під час комендантської години під прикриттям «Пункту Незламності».
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Слідчі зазначають, що під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.
— Заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували цілодобово працювати, а власник позиціонував свій заклад з «Пункту Незламності», — заявили в поліції Тернопільщини.
Під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. У відвідувачів закладу також виявили наркотики.
Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила про підозру жителю Миколаєва Данилові Санітару, який під час окупації Херсона співпрацював з окупантами та висвітлював неправдиву інформацію на пропагандистському телеканалі «Таврія».