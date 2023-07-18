Сьогодні, 18 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає право звільнитись з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.

Про це свідчить законопроєкт № 8009 про який повідомили у Верховній раді України.

Згідно з цим законом право на звільнення з військової служби отримають військовослужбовці, які призвані за мобілізацією, або проходять військову службу за призовом, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

Як відомо, 3 травня 2023 року, Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану, але тільки сьогодні він був підписаний президентом України.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.