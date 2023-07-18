У сервісному центрі МВС Миколаєва зареєстрували вже пʼятий лафет на який зібрали миколаївці.

Про це повідомили у сервісному центрі МВС.

У повідомлені йдеться, що причепи та лафети, як і автівки, це надважливі речі, бо обладнання у спецпризначенців багато не буває, а кожна окрема «вилазка» вимагає додаткового технічного устаткування.

Нагадаємо, у Львівській області незряча дівчина змогла завдяки співам зібрати на потреби Збройних сил України понад 650 тисяч гривень.