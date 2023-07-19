18 липня, за підтримки благодійних організацій, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов передав на потреби зведеного загону Дмитра Марченка навчальні дрони.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Дмитро Марченко подякував Георгію Решетілову й польським благодійним фондам «Fundacja Team Kraków» та БФ «Возко» за надану допомогу.

Також він зауважив, що вже найближчим часом отримані дрони слугуватимуть надійним помічником у покращенні навичок пілотування українських бійців, що своєю чергою підвищить ефективність роботи з ліквідації ворога.

Як повідомлялось, Державна спеціальна служба показала, як працюють дрони нетехнічного розмінування на Миколаївщині.