З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 480 окупантів.

Тільки за минулу добу, 18 липня, ворог втратив 470 солдатів особового складу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські захисники за добу ліквідували не один десяток ворожої техніки. Так силам оборони вдалося знищити 31 артилерійських системи та 46 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно становлять:

танків ‒ 4123 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8)

артилерійських систем ‒ 4573 (+31)

РСЗВ ‒ 689 (0)

засоби ППО ‒ 430 (+2)

літаків ‒ 315 (0)

гелікоптерів ‒ 310 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3885 (+46)

крилаті ракети ‒ 1279 (+6)

кораблі / катери ‒ 18 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7105 (+19)

спеціальна техніка ‒ 683 (+6)

Раніше, 14 липня сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.