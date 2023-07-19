Російська армія у Скадовську Херсонської області використовують порт для вивезення зерна з України у свої порти.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, з 10 липня військові РФ активізували використання морського порту у Скадовську, зерно вивозять до своїх портів.
— Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України, — йдеться в повідомленні.
Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.
Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.
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Російська армія у Скадовську Херсонської області використовують порт для вивезення зерна з України у свої порти.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, з 10 липня військові РФ активізували використання морського порту у Скадовську, зерно вивозять до своїх портів.
— Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України, — йдеться в повідомленні.
Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.
Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.