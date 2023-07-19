Російська армія у Скадовську Херсонської області використовують порт для вивезення зерна з України у свої порти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, з 10 липня військові РФ активізували використання морського порту у Скадовську, зерно вивозять до своїх портів.

, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Раніше повідомлялося, що

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.