Ймовірно, що цього тижня Україна зможе націоналізувати «Sense Bank», колишній «Альфа-банк Україна» російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авєна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

— Ну виглядає так, що на цьому тижні епопея з (екс)Альфа-банком закінчиться. В сторону Держави, — написав він.

Як повідомлялось раніше, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що російські власники Альфа-банку після війни мають продати свої частини в українському банку.

Голова Національного банку Андрій Пишний дав розпорядження підготувати зміни до закону, які дозволять націоналізувати Sense Bank (раніше Альфа-банк).

Президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. В Україні 14 системно важливих банків, але під прицілом один — Альфа-Банк Михайла Фрідмана, який потрапив під українські санкції.