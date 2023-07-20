Центральна кримінальна поліція Фінляндії з минулої зими у процесі бесід з українськими біженцями зібрала покази близько 50 очевидців та жертв ймовірних воєнних злочинів в Україні.

Про це розповів старший комісар кримінальної поліції Оллі Тьоюряс, пише «Європейська правда» з посиланням на фінські ЗМІ.

Розвідувальний відділ центральної кримінальної поліції зв’язується з біженцями з України, які прибули до Фінляндії. У розповідях цих людей фігурують події, що вказують на можливі воєнні злочини.

— У нас є протоколи допитів цих українських біженців про те, що вони бачили і пережили, де, коли і що сталося, і, можливо, з чиєї вини, — розповідає старший комісар кримінальної поліції Оллі Тьоюряс.

У найважчих випадках, за словами комісара, на очах людей гинули їхні близькі родичі, і перебіг подій вказує на можливий воєнний злочин.

— Буває, що люди не хочуть повертатися до тих спогадів, до того, що вони пережили в Україні. Це їхнє право, — каже Оллі Тьоюряс.

За словами Оллі Тьоюряса, поліція намагається отримати якомога детальнішу інформацію, щоб конкретний випадок можна було виявити серед безлічі інших подій і, можливо, просунутися в розслідуванні.