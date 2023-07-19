В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії від мін та інших вибухонебезпечних предметів загинула 221 людина, ще 450 постраждали.

Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

— 221 людина, на жаль, загинула від мін та вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного російського вторгнення і понад 450 людей отримали травми, — сказав він.

Хорунжий закликав українців при виявленні вибухонебезпечного предмету негайно телефонувати на «101». Він також не радить жителям деокупованих територій ходити на водойми, в поля, ліси і лісосмуги, а також непротоптаними стежками.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 3 тисячі 49 авіабомб.

Зокрема на Миколаївщині піротехніки вилучили та знищили 17 тисяч 899 боєприпасів. На деокупованій території області піротехніки виявляють мінні поля.