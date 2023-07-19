Голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповану територію України в репортажі телеканалу «Білорусь 1» зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей із України.
Про це повідомляє білоруське опозиційне видання «Зеркало», який проаналізував пропагандистський репортаж.
Дмитро Шевцов заявив, що його обурюють звинувачення Білорусі у викраданні українських дітей, які за білоруською версією приїжджають туди «на оздоровлення».
— Чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь, — сказав голова організації.
«Зеркало» нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитро Шевцов був помічений у камуфляжі і з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.
Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.
Раніше повідомлялося, що 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії під опікою посла з України.
На сьогодні офіційно встановлено, що окупанти вивезли з України 19 499 дітей. Однак реальна цифра може сягати 200-300 тисяч.
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Голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповану територію України в репортажі телеканалу «Білорусь 1» зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей із України.
Про це повідомляє білоруське опозиційне видання «Зеркало», який проаналізував пропагандистський репортаж.
Дмитро Шевцов заявив, що його обурюють звинувачення Білорусі у викраданні українських дітей, які за білоруською версією приїжджають туди «на оздоровлення».
— Чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь, — сказав голова організації.
«Зеркало» нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитро Шевцов був помічений у камуфляжі і з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.
Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.
Раніше повідомлялося, що 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії під опікою посла з України.
На сьогодні офіційно встановлено, що окупанти вивезли з України 19 499 дітей. Однак реальна цифра може сягати 200-300 тисяч.