Голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповану територію України в репортажі телеканалу «Білорусь 1» зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей із України.

Про це повідомляє білоруське опозиційне видання «Зеркало», який проаналізував пропагандистський репортаж.

Дмитро Шевцов заявив, що його обурюють звинувачення Білорусі у викраданні українських дітей, які за білоруською версією приїжджають туди «на оздоровлення».

— Чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь, — сказав голова організації.

«Зеркало» нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитро Шевцов був помічений у камуфляжі і з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.